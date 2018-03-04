ألمانيا تترقب نتائج تصويت الاشتراكيين بشأن الدخول في ائتلاف مع ميركل

تنتظر ألمانيا اليوم الاحد النتائج المرتقبة لتصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على الدخول في ائتلاف حاكم مجددا مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.



وقد يتسبب التصويت بـ"لا" من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين - بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من إدلاء الناخبين الألمان بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية - إغراق أكبر اقتصاد في أوروبا في مزيد من الغموض السياسي.



ومن المتوقع أن يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتائج تصويت أكثر من 460 ألف عضو بالحزب في حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) في مقره في برلين.