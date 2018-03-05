«صنداي تايمز»: رئيس أساقفة كانتربري يعمد ميجان ماركل هذا الشهر

توقعت صحيفة "صنداي تايمز" أن يعمد رئيس أساقفة كانتربري، وهو رئيس الكنيسة الإنجيلية، ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري، قبل حفل زفاف الزوجين في مايو المقبل.

ومن المتوقع أن تقام مراسم تعميد خاصة لماركل، التي أصبحت بروتستانتية لكنها تعلمت في مدرسة كاثوليكية، هذا الأسبوع في كنيسة صغيرة في قصر كنسنجتون، مسكن الزوجين في لندن، حسب الصحيفة.

وكانت ماركل قد طلبت من رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي أن يقيم قداس المعمودية، وفقا لمصدر لم يكشف عن هويته، وصف بأنه"مقرب من الزوجين".

ومن المقرر أن يقيم ويلبي قداس زفاف هاري، 33 عاما، وميجان، 36 عاما، في كنيسة القديس جورج، وهي كنيسة ملكية داخل قلعة وندسور، في 19 مايو المقبل.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المعمودية خيار خاص لماركل، وليست من متطلبات زوجها الملكي.