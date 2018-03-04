ضبط خلية إرهابية تابعة لـ«داعش» في المنيا

قالت مصادر أمنية، إن جهاز الأمن الوطني بالمنيا، تمكن من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش مكونة من 6 أفراد أقامت معسكرا تدريبيا قرب مدينة مغاغة شمالي المحافظة، وبحوزتهم أسلحة متنوعة ونظارات ميدان وخطط تفصيلية لاستهداف مرافق أمنية وحكومية ومبان كنسية وشخصيات عسكرية وأمنية.



وأضافت المصادر أن التنظيم شرع في إقامة هذا المعسكر كنقطة انطلاق لعمليات إرهابية واسعة النطاق بمحافظة المنيا، وأن تحريات الأمن الوطني نجحت في رصد اتصالات التنظيم وراقبت أفراد الخلية قبيل مداهمة المعسكر، حيث عثر على كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر وأجهزة الحاسب الآلي ونظارات الميدان.



كما تم القبض على خمسة من عناصر التنظيم، تبين أنهم من مدينة مغاغة، والعنصر السادس من سوهاج، هرب قبل المداهمة لكن مأمورية للأمن الوطني نجحت فى القبض عليه بمحافظة سوهاج، وأن جميع العناصر حاصلة على دبلومات فنية باستثناء إرهابي واحد حاصل على ليسانس حقوق.



وأكدت المصادر الأمنية أن نجاح الأمن الوطني بالمنيا في القبض على تلك الخلية أجهض مخططا إرهابيا ضخما كان التنظيم يعد العدة له.