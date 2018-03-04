رجل يقتل نفسه بالرصاص أمام البيت الأبيض

أطلق رجل النار على نفسه ولقي حتفه بالقرب من البيت الأبيض، أمس السبت، حسبما أكدت الشرطة في واشنطن، وسط جدل حول قوانين مراقبة حيازة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.



وقالت شرطة واشنطن عبر موقع تويتر، إن الضحية كان رجلا بالغا. ولم يتم تحديد هويته. ويعمل المسؤولون يعملون على إبلاغ أقاربه.



ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن شهود عيان قولهم إن الرجل أطلق النار على نفسه، بينما كان يقف وسط حشد من أكثر من 100 شخص. وبدأ الناس يفرون من مكان الحادث بينما وصلت سيارات الطوارئ.



وأشارت الخدمة السرية، وهي سلطة إنفاذ القانون التي تحمي البيت الأبيض والرئيس، في وقت سابق على تويتر إلى أن الحادث يبدو كانتحار.



وذكرت التقارير الإخبارية أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب الذي كان في فلوريدا وقت إطلاق النار بالواقعة.