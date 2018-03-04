نظمت جامعة جنوب الوادي في إطار فعاليات الاسبوع البيئي العاشر الذي تنظمه، عرضا مسرحيا بعنوان " أنت فاهم غلط" بالتعاون مع مسرح صندوق مكافحة وعلاج الأدمان و التعاطي لتصحيح المفاهيم الخاطئة لتعاطي المخدرات و تسليط الضوء على مرحلتي اكتشاف التعاطي و العلاج .

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة الدكتور يوسف غرباوي، أن صندوق مكافحة الادمان والتعاطي هو الراعي الرئيسي للأسبوع البيئي في دورته العاشرة من خلال اقامة العديد من الندوات في مختلف كليات الجامعة بالإضافة الى العرض المسرحي ( انت فاهم غلط) الذي يقدم رسالة من خلال الفن حول دور الصندوق في مواجهة ظاهرة التعاطي والدور الذي يقوم به الخط الساخن للصندوق في توجيه المدمن لسبل العلاج بشكل آمن و فعال .