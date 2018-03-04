ترامب يشيد بالرئيس الصيني لتعزيز قبضته على السلطة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوة نظيره الصيني، شي جين بينج، الأخيرة لتعزيز قبضته على السلطة، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام المانحين الجمهوريين في ولاية فلوريدا يوم السبت.



وقال ترامب وفقا لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى حصولها على تسجيل للمقابلة التي جرت خلف الأبواب المغلقة في منتجع مار آلاجو بفلوريدا، "إنه الآن أصبح رئيسا مدى الحياة. رئيسا مدى الحياة. وهو رائع".



وتابع "لقد كان قادرا على القيام بذلك، وأعتقد أنه أمر عظيم. ربما سنعطي هذا التجربة فرصة في يوم ما".



يذكر أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تقدم باقتراح الشهر الماضي يهدف إلى إلغاء تحديد فترة الرئاسة بولايتين فقط، ومن شبه المؤكد أن يلقى الاقتراح موافقة البرلمان خلال دورته السنوية التي تبدأ يوم غد الاثنين.