«الزوج من عائلة محترمة» تسقط دعوى قضائية من زوجته في السويد

أسقطت محكمة سويدية دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها واصفة ادعاء الشاكية بأنه غير حقيقى لأن الزوج ينتمى إلى عائلة محترمة ومن أصل طيب.

ورفضت المحكمة النظر فى قضية ادعاء الزوجة بتعدى زوجها عليها، وقالت فى حيثيات حكمها إن الزوج، ضمن أمور أخرى، «يبدو أنه ينتمى إلى عائلة ذات أصل طيب، على عكسها (الزوجة)»، ولهذا قضت المحكمة الجزئية فى بلدية سولنا التابعة لمقاطعة استوكهولم، بتبرئة المشكو فى حقه من تهمة التعدى على زوجته لأنه لا يوجد دليل يثبت إدانته.

وكانت الزوجة قد ادعت أن زوجها اعتدى عليها بدفعها، مثلا باتجاه مقعد أو ضربها وجذبها من شعرها وهو ما نفاه الرجل فى القضية التى تداولتها المحاكم طويلا.

وأشار موقع «ذا لوكال» الإخبارى الأوروبى إلى أن الحكم جاء فى صالح الرجل، لأن المحكمة خبرت بدوافع المرأة فى توجيه كل تلك الاتهامات لاستغلال حبه لها كى تستولى على شقته.