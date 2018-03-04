«نتنياهو»: لا أرغب في إجراء انتخابات مبكرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم رغبته في إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الأزمة مع الأحزاب اليهودية المتدينة بسبب مشروع قانون التجنيد.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن نتنياهو قوله -قبل مغادرته مطار بن جوريون في طريقه إلى واشنطن- إن الحكومة تستطيع إكمال ولايتها حتى شهر نوفمبر من العام المقبل.

وأعرب عن أمله في أن توجد نية حسنة أيضا لدى الشركاء الائتلافيين بهذا الشأن، رافضا الرد على أسئلة تتعلق بالتحقيق الأمني معه أول أمس الجمعة، مكتفيا بالقول إنه يشكر وقوف مؤيديه إلى جانبه.

ويواجه نتنياهو أزمتين تهددان بانهيار الائتلاف الحكومي، الأولى تتعلق بقضايا الفساد التي أثيرت ضده مؤخرا والتحقيقات التي خضع لها مع زوجته من قبل الشرطة، أما الثانية فتتعلق بالأحزاب اليمينية داخل ائتلافه الحاكم التي تشترط تمرير قانون الإعفاء من التجنيد الإلزامي لطلبة المعاهد الدينية، مقابل تمرير قانون الموازنة للعام القادم.

وتوجه نتنياهو، الليلة الماضية، الى الولايات المتحدة ليجتمع غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن ترامب ونتنياهو سيبحثان الاتفاق النووي والتهديد الإيراني على حدود إسرائيل والملف السوري والمسيرة السلمية.