«الخارجية السعودية»: نسعى لتطوير منظومة العمل العربي المشترك

عقد، اليوم، مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اجتماعا برئاسة السعودية، وقال عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية المتخصصة، رئيس الدورة الحالية الـ149، إن المملكة ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة العربية القادمة لتطوير العمل العربي المشترك.

وأكد «الرسي» -في كلمته أمام افتتاح مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم- أن استمرار الأوضاع المالية الحالية في الجامعة سيؤدي لعدم قدرة الأمانة العامة على ممارسة لأنشطتها.

وقال إن الوضع يستدعي إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تنظيم عمل المنظمات المتخصصة على غرار المجالس الوزارية المتخصصة. وأضاف أن المملكة ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة لتطوير نظم العمل العربي المشترك خلال رئاستها للقمة.

وتابع أن التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية لا يمكن أن تشغلنا عن القضية المركزية «القضية الفلسطينية». وأكد على ثوابت المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.