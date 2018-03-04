الغربية تحصد الخمس مراكز الأولى في المسابقة الدولية «إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة»

حصدت مديرية التربية والتعليم بالغربية ثمان جوائز في معرض "إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2018» منها خمس مراكز أولى على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل منهجية البحث العلمى والتصميم الهندسى وإكتشاف وتدريب الطلبة والطلبة الموهوبين علمياً ورعايتهم، وذلك في الحفل الذي أقيم بمركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، وضم جميع الطلاب المبتكرين والمخترعين من جميع المحافظات المشاركة.

وقد شاركت الغربية في المعرض الدولي، والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية . في الفترة من 1/3/2018 حتى 3/3/2018 ، بعدد 26 مشروع بعدد 34 طالب و25 مشرف ، وتم إعلان النتيجة في الحفل الختامي للمسابقة، حيث فازت الغربية بثمان جوائز، منهاجائزتان مركز أول، وجائزة مركز ثان، وجائزتان مركز ثالث، و 3 جوائز خاصة.

وقد فازت الطالبة ندى زين العابدين فخر الدين، من مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، بشرق طنطا، بالمركز الأول فى مجال علوم الطب الحيوي والصحة( (BMED ، كما فازت كل من خلود مصطفي ابو عيش، وأمل سعيد حسن بدوى، من مدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بالغربية، بالمركز الأول في مجال الكيمياء الحيوية (BCHM)، وقد حصلت الطالبة ريم ايهاب مالك التهامي، من مدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بالغربية، بالمركز الثاني فى مجال الطاقة الفيزيائية (EGPH)، في حين حصلت الطالبة مي محمد الحفناوي، من مدرسة الثانوية بنات بسيون، على المركز الثالث فى مجال علوم الطب الحيوي والصحة( (BMED، والطالبتين منة الله ناجح سعدون، وهاجر احمد شوقي رسلان، من مدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بالغربية، على المركز الثالث أيضاً في مجال علوم الارض والبيئة (EAEV)، وأخيراً حصلت الغربية على ثلاث جوائز خاصة، حيث حصل كلاً من الطالبين عبدالله صلاح خليل سلام، وآلاء صلاح خليل سلام، من مدرستي طنطا الثانوية بنين، والرافعي الرسمية للغات، بشرق طنطا، على جائزة خاصة في مجال علوم الطب الحيوي والصحة( (BMED، وحصلت الطالبة آية علاء الدين عبد البديع، من مدرسة الجيل المسلم بنات، بشرق طنطا، على جائزة خاصة في مجال الأنظمة المدمجة (EBED)، وأخيراً حصل كلاً من الطالبين محمد اشرف احمد النجار، وعمار اشرف احمد النجار، من مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية، بكفر الزيات، على جائزة خاصة فى مجال الطاقة الكيميائية (EGCH).

من جانبه هنأ الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطلاب الفائزين لحصولهم على المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري، وتمثيل مصر فى المعارض الدولية، متمنياً لهم التوفيق والتقدم دائما، كما هنأ أيضاً أسرة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات، ومسئول ومدربي الأيسف، ومشرفى ومدربى البحث العلمى، على المراكز المتميزة وعلى ما بذلوه من جهد واضح مع جميع الطلاب الفائزين، لتحقيق مراكز متقدمة واستمرار تقدم تعليم الغربية فى المعارض العلمية.