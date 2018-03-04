طلاب مدارس السويس ينشدون «قالوا إيه» فى طابوري الصباح والفسحة

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تابع اليوم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس تنفيذ تعليمات الوزارة بانشاد اغنية الصاعقة المصرية "قالوا ايه" في كل مدارس المحافظة بقيام الطلاب فى طابورى الصباح و الفسحة بأداء نشيد الصاعقة .

وأوضح عبد الحافظ وحيد أن قرار الوزارة فى هذا الشأن جاء بهدف غرس قيم المواطنة وبث روح الولاء والانتماء لدى الطلاب و تقديراً لما يبذله رجال القوات المسلحة فى سبيل حماية الوطن .

كما أكد وحيد ،التزام كل مدارس المحافظة بقيام الطلاب فى طابورى الصباح و الفسحة بأداء نشيد قالوا إيه الخاص بالصاعقة المصرية .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعميم إذاعة نشيد الصاعقة المصرية (قالوا إيه) وذلك بدون موسيقى فى جميع المدارس يوميًا من خلال طابور الصباح وكذلك أثناء الفسح.