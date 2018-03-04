إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة بعد إغلاقه 5 أيام

أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، بعد إغلاقه لمدة 5 أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم، عن رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح قوله، إن سلطات الاحتلال فتحت معبر كرم أبو سالم اليوم بشكل اعتيادي، لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع والمحروقات إلى غزة، حيث سيتم إدخال 450 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، من ضمنهم 200 شاحنة محملة بالأسمنت، والحديد، والحصمة.

وأشار إلى أنه سيتم عبر المعبر ضخ كميات من المحروقات المتمثلة في (البنزين، والسولار، وغاز الطهي) إلى غزة.

وفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، وأغلق المعابر مع قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء أمس السبت بمناسبة عيد «البوريم» اليهودي.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2007، حيث تغلقه إسرائيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكذلك خلال الأعياد اليهودية.