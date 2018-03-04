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إيران: مستعدون لاحتمال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي
السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي
طهران - د ب أ
نشر فى : الأحد 4 مارس 2018 - 5:17 ص | آخر تحديث : الأحد 4 مارس 2018 - 5:17 ص
قال السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إن طهران على استعداد لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال سنائي، في حوار مع وكالة أنباء تاس الروسية بثته اليوم السبت، إن إيران كانت على علم بأن الولايات المتحدة ربما تنسحب من الاتفاق النووي لذلك أعدت نفسها لهذا الاحتمال.

وأضاف، أن إيران "رغم تشاؤمها حيال مواقف البلدان الغربية لكنها دفعت بالمفاوضات حول الاتفاق النووي وفي ذات الوقت كانت واعية ازاء الانتهاكات الاحتمالية للغرب لاسيما أمريكا".

وتابع: "أنه نتيجة لذلك، فإن إيران أعدت نفسها لاحتمال انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق".

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