برشلونة يهزم أتلتيكو ويوسع الفارق في صدارة الليجا

نجح فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني في تحقيق فوز مهم على أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني بنتيجة ،في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ27 من عمر الدوري.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف اللقاء الوحيد للبلوجرانا من ضربة حرة نفذها بالتخصص على يسار ايان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد، وشهدت المباراة إصابة أندرياس انيستا في الفخذ الأيمن قائد الفريق الكتالوني ليخرج على إثرها بديلا في الدقيقة 36.

وشهد الشوط التاني محاولات من جانب الروخي بلانكوس لتسجيل هدف التعادل، غير أن الفريق الكتالوني فرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وأضاع العديد من الفرص لتعزيز التقدم، كما سجل الأورجوياني لويس سواريز هدف لغاه الحكم بداعي التسلل.

بهذا الفوز عزز فريق برشلونة موقعه في الصدارة بـ69 نقطة، وموسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط.