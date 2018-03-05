بريطانيا تعتزم تمديد ساعات عمل الحانات بمناسبة زفاف الأمير هاري وخطيبته ماركل

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أنها تعتزم تمديد ساعات عمل الحانات المرخصة، ساعتين في يوم زفاف الأمير هاري من خطيبته الأمريكية، ميجان ماركل يوم السبت 19 مايو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية "الزفاف الملكي هو مناسبة احتفال وطني، يتعين أن تتاح فيه الفرصة للجميع للمشاركة فيه".

وسيتم السماح للحانات وغيرها من المباني المرخصة بتقديم الكحول، لساعتين إضافيتين، بعد الساعة الحادية عشرة مساء (2200 بتوقيت جرينتش) يومي 18 و19 مايو.

وستقام نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضا في 19 مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يشاهد الكثيرون المباراة في الحانات.

والأمير ويليام، وهو الشقيق الأكبر للامير هاري، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يكون شاهد العريس، هو رئيس الاتحاد وسيقدم بشكل طبيعي الكأس.

وكان هاري، 33 عاما، وميجان 36 عاما، قد أعلنا عن خططهما الأسبوع الماضي، لدعوة المئات من أفراد الشعب لحضور حفل زفافهما في قلعة وندسور من داخل المسكن الملكي.

وقال قصر "كنسنجتون" إن الاثنين "يريدان أن يتم تهيئة يوم زفافهما، للسماح لأفراد الشعب بأن يشعروا بأنهم يشاركون في الاحتفالات أيضا".