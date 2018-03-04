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انهيار جليدي يودي بحياة متزلجين اثنين في جبال البرانس الفرنسية

تارب - د ب أ
نشر فى : الأحد 4 مارس 2018 - 5:20 ص | آخر تحديث : الأحد 4 مارس 2018 - 5:20 ص
أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، بمقتل متزلجين اثنين على الجليد من إسبانيا بعد حدوث انهيار جليدي في جبال البرانس الفرنسية.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه عُثر على أحد المتزلجين الاثنين ميتًا فوق منحدرات التزلج قرب بلدة أرانوت بمقاطعة هوت -بيرينيه الفرنسية بينما توفي المتزلج الآخر متأثرا بجراحه في مستشفى بمدينة تولوز.

وذكرت قناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الفرنسية، أمس السبت، أن ثلاثة أفراد آخرين ضمن مجموعة التزلج الإسبانية تمكنوا من تحرير أنفسهم من تحت كتل الجليد وأبلغوا سلطات الإنقاذ.

كانت درجة خطورة التزلج بالمنطقة القريبة من الحدود الإسبانية وصلت إلى الثالثة من بين خمس درجات، وفقا لما نقلته القناة.

وكان أربعة من المتزلجين لقوا حتفهم أمس الجمعة خلال أسوأ انهيار جليدي في هذا الشتاء في فرنسا بجنوب جبال الألب.

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