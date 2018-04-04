أعلنت مؤسسة مرسال الخيرية بدء حملة للتوعية بمرض "التوحد"، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي لمرض التوحد"، مؤكدة في الوقت ذاته توفير عيادة للتخاطب مجانا للمرضى بمقر المؤسسة في حي المعادي بالقاهرة.

وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمؤسسة مرسال في بيان اليوم، إن المؤسسة ستقوم خلال الشهر الجاري بالتوعية بمرض التوحد وضرورة دمج المصابين به في المجتمع، عبر عدد من الأنشطة المختلفة؛ بينها حملات للتوعية بين الناس، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما ستقوم "مرسال" بدعم جميع مرضى التوحد من خلال توفير عيادة للتخاطب مجانا بالمؤسسة خلال شهر أبريل، وفقا لسامي.

وتتضمن احتفالات هذا العام، العمل على إضاءة عددا من معالم ومباني المؤسسات في مصر باللون الأزرق، منها هيئة قناة السويس، ومكتبة الاسكندرية، ودار الاوبرا المصري ضمن حملة التوعية بضرورة التعامل مع المصابين بالتوحد وادماجهم في المجتمع وتضامنا معهم.

يشار إلى أن مؤسسة مرسال تنفق أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا على الخدمات الصحية للمرضى غير القادرين.