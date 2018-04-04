»الدون» حديث الصحافة العالمية

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توتوسبورت: من كوكب آخر.. موندو ديبورتيفو الكتالونية: دمر يوفنتوس.. سبورت : أهان السيدة العجوز.. آس : استحق تحية جماهير اليوفى .. لاجازيتا : 7 C R رائع

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الصحف العالمية، بعد هدفه الرائع الذي سجلة خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي مساء الثلاثاء على ملعب «أليانز ستاديوم» ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسجل رونالدو هدفين ليقود فريقه لتحقيق فوز كبير بثلاثية بعد أن سجل الظهير الأيسر مارسيلو الهدف الثالث، في مباراة كان فيها الريال الطرف الأفضل خاصة فى الشوط الثانى.



وبعد المباراة علقت الصحف العالمية على فوز الريال، وخصصت إشادة واسعة للمقصية التي سجل من خلالها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.



البداية مع الصحف الإيطالية، حيث عنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «CR 7 الرائع ! الجمهور يقف لـ رونالدو بعد مقصية رائعة أمام السيدة العجوز ويشكر الجماهير.. أخطاء بالجملة من يوفنتوس وديبالا يتعرض للطرد».



في حين كتبت صحيفة «توتوسبورت»: «من كوكب آخر»، وتصدر غلاف الصحيفة صورة الهدف الثاني لرونالدو الذي أذهل العالم في شباك بوفون حارس يوفنتوس».



وعلى الجانب الأخر تغنت الصحف الإسبانية بهذا الفوز الكبير، على إختلاف إنتمائاتها، حيث عنونت صحيفة «آس»: «من أى كوكب آتيت.. ريال مدريد 3 – 0 يوفنتوس»، بينما كتبت صحيفة «ماركا»: «الهدف.. كريستيانو رونالدو يسجل عودة تاريخية وجماهير يوفنتوس تصفق له». أما صحيفة «البرنابيو» فعنونت: «من السماء إلى الخلود.. يوفنتوس 0 – 3 ريال مدريد»، وتصدرت صورة رونالدو غلاف الصحيفة المنتمية للنادى الملكى.



فيما عنونت صحيفة «سبورت» الكتالونية: «ريال مدريد يُهين يوفنتوس ويتأهل الى نصف النهائي»، في حين كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «كريستيانو رونالدو يُدمر يوفنتوس».



ولم يقتصر حديث الصحافة العالمية عن هدف كريستيانو رونالدو على الصحف الإيطالية والإسبانية فقط، حيث تناولت الصحف الإنجليزية هذا الهدف التاريخي أيضا.



البداية مع صحيفة «ديلى ميل»، التي تسائلت: «هل هذا هو أعظم هدف فى دورى أبطال أوروبا»، فى حين عنونت صحيفة «التايمز»: «كريستيانو رونالدو يزيح الستار عن الهدف الأعجوبة».



كذلك عنونت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «على كوكب آخر» مشيرة إلى أن رونالدو عليه اللعب في كوكب أخر.