نعى الإعلامي تامر أمين، الأديب والروائي أحمد خالد توفيق، الذي وافته المنية مساء أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية، قائلًا: «أعزي المصريين ونفسي، والأسرة الأدبية والشعرية والثقافية المصرية على رحيل قامة كبيرة جدًا، وهو الشاعر الكبير والأديب والقاص أحمد خالد توفيق».



وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، الماع عبر فضائية «الحياة»، أمس الثلاثاء، «الأجيال الجديدة أوي لا تعرف أحمد خالد توفيق، لكنه كان الأب الروحي لأجيال السبعينيات والثمانينات والتسعينيات، فكان يمتاز بالتواضع والأدب والشديد والمحلية والواقعية الشديدة، كان مثالًا لفكرة الانتماء حتى لمسقط رأسه، فقد عاش ونجح واشتهر وتألق وظل في مسقط رأسه بطنطا لم يغادرها».



وتابع: «أحمد خالد توفيق، عمره ما لهث خلف المدنية، حتى إنه كان يرفض أن يكون معه هاتف محمول، وحينما سُئل عن الأمر أجاب بأنه يريد أن يتفرغ إلى حياته، وكأنه فهم أن الهاتف الخلوي يلهينا بعيدًا عن حياتنا».



وأنهى حديثه قائلًا: «رحم الله الشاعر الكبير أحمد خالد توفيق، ويا رب تكون رسالته وصلت للأجيال الجديدة حتى يكون ملهمًا لهم حتى بعد وفاته».



وتُوفي الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، مساء أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به، وشيعت جنازته ظهر أمس الثلاثاء، من مسجد السلام بطنطا.



ومن المقرر أن يُقام عزاء «توفيق»، مساء الخميس المقبل، بدار مناسبات طنطا.



