محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا لشغل الوظائف القيادية

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة العليا للقيادات برئاسته، وعضوية كل من المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الري، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير مديرية الصحة، والمستشار القانوني للمحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إن اللجنة بحثت شغل وظيفة مديري عموم الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية لحي غرب شبرا الخيمة، وقد تقدم لشغل تلك الوظائف 15 من القيادات.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم أيضا عقد اجتماعا لشغل وظيفة مديري عموم الإدارة التعليمية لمدينة بنها والشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وقد تقدم لشغل تلك الوظائف 18 من القيادات، مشيرا إلى أنه تم بدء اجتماع اللجنة بأداء القسم أمام المتقدمين لضمان الشفافية والحيادية في اختيار القيادات.