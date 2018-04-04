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تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز «إف 16»

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 11:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 11:08 م

أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز «إف 16»، اليوم الأربعاء، بقاعدة "نيليس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتي تقع قرب مدينة لاس فيجاس.

ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.


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