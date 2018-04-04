الأكثر قراءة
أبرز 20 مقولة للراحل أحمد خالد توفيق.. ماذا قال عن الموت؟
ابنة حمدي الفخراني تكشف مفاجأة عن سبب انتحار شقيقها
نبيل فاروق عن وفاة أحمد خالد توفيق: «اتقسمت نصين».. و«الشروق»: خسارة فادحة
فيديو.. بهاء أبو شقة: «لا دخل لي بعمل ابني»
شارك برأيك
ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
مرتفعة
متوسطة
منخفضة نسبيا
النتـائـج
تصويت
أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز «إف 16»، اليوم الأربعاء، بقاعدة "نيليس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتي تقع قرب مدينة لاس فيجاس.
ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.