عاد ليفربول الإنجليزي بعد غياب طويل للمشاركة في الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، لملاقاة مانشستر سيتي في ربع نهائي المسابقة، حيث كانت آخر مرة وصل فيها الريدز لتلك الأدوار في موسم 2007/2008 عندما خرج من دور قبل نهائي للبطولة أمام تشيلسي.

ليفربول بقيادة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي يؤدي موسما مذهلا حتى الآن، الذي يتنافس على جائزة الحذاء الذهبي تمكنوا من الوصول هذه المرة للدور ربع النهائي، وعيناه تتجهان لما هو أبعد من ذلك ولكن المهمة لن تكون سهلة، حيث أسفرت القرعة عن اصطدامه ببطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

من الناحية الرقمية، فالتاريخ يبتسم لليفربول في مواجهاته أمام الفرق الإنجليزية في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تواجه الريدز أمام مواطنيه في 16 مباراة، نجح في الفوز 5 مرات وخسر مثلهما، وتعادل في 6 لقاءات، فيما تمكن من التأهل 5 مرات وودّع في 3 فقط.

وتستعرض «الشروق» خلال السطور المقبلة مواجهات ليفربول أمام الفرق الإنجليزية :

1 – أمام تشيلسي:

يعتبر البلوز هو أكثر الفرق التي واجهها ليفربول في بطولة دوري الأبطال بعدد مباريات بلغ 8 لقاءات، فاز فيها الريدز في مواجهتين وخسر في 3 وتعادل مثلهما، ويتقاسم الفريقين التأهل على حساب بعضهما بعدد مرتين.

2 – أمام أرسنال :

تواجه ليفربول أمام الجانرز في مباراتين بالأدوار الإقصائية في دوري الأبطال بموسم 2007/2009، فاز فيها الريدز بنتيجة 4-2 إياباً بعد أن تعادل ذهاباً بهدف لكل فريق، ليحسم التأهل لصالحه في النهاية.

3 – أمام مانشستر يونايتد :

حسم ليفربول التأهل أمام غريمه التقليدي المانيو في المباراتين التي جمعتهما من قبل بالتشامبيونز، حيث فاز الريدز في مباراة وتعادل في الأخرى.

4 – أمام نوتنجهام فوريست :

أحد أهم الفرق ذات التاريخ الطويل في بطولة دوري أبطال أوروبا، تمكن نوتتجهام من التأهل على حساب الريدز بعد أن فاز في مباراة الذهاب وتعادل إياباً.

5 – أمام توتنهام هوتسبير :

نجح ليفربول في حسم التأهل على حساب السبيرز عام 1973 بعد أن فاز ذهاباً بهدف نظيف، وخسر إياباً بهدفين لهدف، إلا أن النتيجة الإجمالية كانت في صالحه.

يذكر أن نادي ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.