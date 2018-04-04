وزير الخارجية الأمريكي: تدشين المرحلة الثانية من الحوار مع السودان خلال أسابيع

أكد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، جون سوليفان، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تدشين المرحلة الثانية من الحوار مع السودان، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور لواشنطن، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين مسبقا.

ونوه سوليفان، في اتصال هاتفي مع غندور اليوم الأربعاء، بحسب بيان للخارجية السودانية، إلى أهمية العلاقات مع السودان، وأنهم يتطلعون إلى بداية المرحلة الثانية من الحوار بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد الوزير الأمريكي بقرار الرئيس السوداني بإعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو المقبل، وكذلك بدور السودان عبر منظمة إيجاد في عملية إكمال السلام في جنوب السودان.

من جانبه، أكد غندور أن السودان يتطلع إلى علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة مهمة وكبرى، ولذلك فإن بداية المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين من الأهمية بمكان، خاصة موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال غندور، إن السودان سيستمر في طريقه لإكمال عملية السلام في ربوعه عبر الحوار والآليات المتفق عليها، وكذلك عبر استكمال مشروعه القومي المتعلق بالحوار الوطني.

وأكد استمرار السودان في لعب دوره الإيجابي في محيطه وجواره في جنوب السودان، ليبيا، أفريقيا الوسطى وغيرها، نافيا وجود تعاون عسكري بين السودان وكوريا الشمالية، والتزام بلاده التام بقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.