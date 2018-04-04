تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، إنه «من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتتكاثر على جنوب سيناء، وهو ما يؤدي إلى سقوط الأمطار هناك».

وأضافت أنه «من المتوقع أيضًا أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

وسط الدلتا 26 15

الإسكندرية 23 15

شرم الشيخ 31 21

أسوان 32 18