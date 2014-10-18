مدرب إسبانيا للتنس يؤكد استعانته بمجهودات نادال حال جاهزيته

أكد سيرخيو بورجيرا، مدرب المنتخب الإسباني للتنس المشارك في بطولة كأس ديفيز، أن اللاعب رافايل نادال سيخوض منافسات دور الثمانية للبطولة أمام ألمانيا إذا كان في حالة بدنية جيدة.

وقال بروجيرا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمدينة بلنسية الإسبانية: "إذا كان جاهزا للعب فسيلعب بكل تأكيد".

وأضاف: "عندما تحدثت إلى رافا كنت أعلم أنه لن يلعب في أكابولكو وانديان ويلز وميامي، كنت أدرك ما يعانيه وخطوات التعافي، كل شيء كان يسير على ما يرام، سنرى بعد ذلك كيف ستكون حالته".

وغاب نادال، الذي عاد هذا الأسبوع إلى احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين عن بطولات الأراضي الصلبة في أمريكا الشمالية هذا الموسم.

ولم يخض النجم الإسباني أي مباراة رسمية منذ انسحابه من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين سيليتش، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ الأيمن.

وتابع بروجيرا قائلا: "الأمر يتوقف على ما يشعر به، إنه الأول عالميا وإذا كان بحالة جيدة ... الأمر يعتمد على حالته".

وثمن المدرب الإسباني التشكيلة التي يتكون منها الفريق الإسباني والتي تضم لاعبين من العيار الثقيل مثل نادال وروبرت باوتيستا اجوت وبابلو كارينيو وفيليسيانو لوبيز.

واستطرد بروجيرا قائلا: "من حسن الطالع لدي العديد من الخيارات في فريقي، هناك رافا ودافيد فيرير وهو لاعب متميز في منافسات الزوجي ، إنه لا يلعب كثيرا ولكن عندما يلعب فإنه يتألق".

ورغم الخيارات الكثيرة المتاحة، أبدى المدرب الإسباني احتراما كبيرا للفريق الألماني الذي يعد المنافس الأصعب الذي يمكن أن يواجهه بسبب القيمة الفنية الكبيرة للاعبيه مثل ألكسندر زفيريف وفليب كولشرايبر.