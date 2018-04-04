«فيسبوك» تعلن مشاركة معلومات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم بطريقة غير قانونية

أعلنت شركة «فيسبوك» أن المعلومات الخاصة بما يصل إلى 87 مليون مستخدم ربما تكون قد تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بزيادة قدرها أكثر من 30 مليون مستخدم عن التقديرات السابقة.

واعترف موقع التواصل الاجتماعي العملاق بذلك في بيان نشر على موقعه عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وتعرض موقع فيسبوك لانتقادات شديدة منذ أن كشف موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات أنها استخدمت معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم على موقع "فيسبوك" - دون موافقتهم - لمساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكر فيسبوك إنه ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، سيظهر أمام المستخدمين رابطًا أعلى صفحتهم يوضح لهم التطبيقات التي يستخدمونها والمعلومات التي شاركوها مع هذه التطبيقات. وسيتمكنون أيضًا من إزالة التطبيقات التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها.

وتعهدت الشركة بإعلام المستخدمين عما إذا كانت معلوماتهم قد تكون تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع كامبريدج أناليتيكا.