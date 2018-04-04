البيت الأبيض: المهمة العسكرية للقضاء على «داعش» في سوريا اقتربت من نهايتها

قال البيت الأبيض إن المهمة العسكرية لمحاربة تنظيم «داعش» في سوريا اقتربت من نهايتها، مؤكدًا أن التنظيم انتهى بشكل شبه نهائي.

وتابع ـ حسبما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء ـ أن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها ملتزمون بإنهاء ما تبقى لـ«داعش» من وجود صغير في سوريا، متوقعًا من دول المنطقة والأمم المتحدة العمل على ضمان عدم عودة التنظيم مجددًا.

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الأربعاء، هزيمة تنظيم «داعش» فى سوريا، حسبما أفادت وكالة «انترفاكس» للأنباء.

وأكد أن «داعش» لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبوسعه الهجوم في مناطق مختلفة من العالم.