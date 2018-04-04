«دار الشروق» تصدر ديوان «من أب مصري» لعبد الرحمن الشرقاوي

صدر حديثًا عن دار الشروق، ديوان «من أب مصري.. وقصائد أخرى»، للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي.

وديوان «من أب مصري.. وقصائد أخرى» كان الصيحة الأولى التي أطلقها عبد الرحمن الشرقاوي؛ ليعلن ريادته لحركة شعرية جديدة.

عبد الرحمن الشرقاوي؛ شاعر وأديب وصحفي ومؤلف مسرحي ومفكر إسلامي مصري. تخرج في كلية الحقوق وعمل محاميًا لفترة قصيرة، ثم تفرغ للصحافة والأدب، فكتب الرواية والقصة والمسرحية الشعرية والسيرة.

صدرت له أربع روايات: «الأرض»، «قلوب خالية»، «الشوارع الخلفية» و«الفلاح»، وفى مجال المسرح، كتب عددا من المسرحيات الشعرية منها: «الحسين ثائرًا»، «الحسين شهيدًا»، و«مأساة جميلة» و«النسر الأحمر» و«وطنى عكا» و«عرابى زعيم الفلاحين» ومسرحيات أخرى، كما اشتهر بكتابة السير والتراجم الإسلامية ومنها «محمد رسول الحرية»، «علي إمام المتقين»، و«الفاروق عمر».

ويعد الشرقاوي أول من استخدم «الشعر الحر» فى المسرح استخداما حقيقيا ناجحا، تخلص فيه من المفردات والجمل الكلاسيكية الجزلة التى كانت سائدة فى المسرحيات السابقة عليه، فضلا على أن أبطاله فى الغالب كانوا مناضلين من عامة الشعب، لا من الملوك والصفوة.

ونجحت مسرحيته الأولى «مأساة جميلة»، نجاحا كبيرا، حين عرضها المسرح القومى 1962.