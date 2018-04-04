إسرائيل تعلن إحباط محاولة لاستهداف سفينة حربية قبالة قطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، قيام قوات الأمن بتوقيف عشرة من سكان قطاع غزة خططوا لاستهداف سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد رصدت دورية لسلاح البحرية قبل شهر قبالة شواطئ القطاع قاربا اجتاز منطقة الصيد المسموح بها «حيث قام ركابه بجمع معلومات استخباراتية حول نشاطات البحرية الإسرائيلية».

وذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه تبين من التحقيقات أن «الفلسطيني أمين سعدي جمعة، وهو صياد أسماك من رفح وناشط في الجهاد الإسلامي، خطط لاستهداف سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية بواسطة عدة قوارب صيد».

وكان من المخطط أن يقوم أحد القوارب بتضليل جنود السفينة على أن يقوم ركاب قارب آخر بإطلاق صواريخ مضادة للدروع على السفينة، في حين كان القارب الثالث مكلفا بالاقتراب من السفينة المصابة بهدف اختطاف الجنود لأغراض المساومة.

ومن المقرر أن تقدم اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق جمعة.

واعتبرت السلطات أن «المنظمات الإرهابية تستغل التسهيلات التي تمنحها إسرائيل للمدنيين لارتكاب اعتداءات تمس سكان القطاع بالدرجة الأولى».

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الإعلان بالقول إن هذه المحاولة «تدل على النوايا الحقيقية للمنظمات الإرهابية في القطاع التي تحاول تمويه خططها القاتلة بواسطة تنظيم استفزازات في السياج الأمني هدفها توفير الغطاء للإرهابيين ليرتكبوا اعتداءات ضد إسرائيل».