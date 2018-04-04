المرداسي يقود كلاسيكو الحسم بين الأهلي والهلال بالدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين فهد المرداسي حكماً لكلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

من المقرر أن يعاون حكم الساحة المرداسي المساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

يواجه الأهلي نظيره الهلال يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 25 (قبل الأخيرة) بالدوري.

جاء قرار اللجنة بتكليف الطاقم السعودي الدولي، تقديراً لنجاحهم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بترشيحهم ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم 2018.

يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر