كلوب عن إصابة صلاح: سيكون بخير

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على إصابة نجمه المصري محمد صلاح خلال الفوز على مانشستر سيتي 3-0 مساء اليوم الأربعاء بملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: لقد أخبرني الطبيب أنه يجب إخراج صلاح بسبب إصابة تعرض لها في الفخذ لكنني لم أسأله بعد ذلك عن طبيعة إصابته ولكنه سيكون بخير".

وأضاف كلوب أن صلاح سوف يخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته، والطبيب سيحدد حجم هذه الإصابة.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة أمام مانشستر سيتي بعدما شعر بألام في موضع العضلة الضامة ليطلب التغيير ويحل الهولندي فينالدوم بدلا منه في الدقيقة 52 ، ويغادر الفرعون المصري إلى غرف خلع الملابس.

وكان صلاح قد سجل هدفا في الدقيقة 12 وصنع اخر لساديو ماني في الدقيقة 31 أمام مانشستر سيتي.