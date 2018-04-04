«صحة الإسكندرية»: اكتشاف إصابة 932 مريضا بفيروس «سي» حتى الآن

أعلنت مديرية الشئوون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بقيادة دكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن إطلاق مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية بجانب فيروس «سي»، طبقا لتعليمات د.أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة.

وقالت «الفناجيلي»، في بيان صحفي اليوم، إنه منذ البدء في 1 أبريل الجاري، تم إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية (السكر، والضغط، والسمنة) للكشف المبكر عن هذه الأمراض.

وأضافت أنه تم اكتشاف إصابة 932 مريضا بالالتهاب الوبائي لفيروس «سي» منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي.

وأوضحت د.ميرفت السيد المسئول الإعلامي بالمديرية، أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ1889 مواطنا، وأنه تم إضافة 4 نقاط للتمركز لضمان الوصول للمستهدفين، وهم: (مركز المندرة، وسموحة، وبرج العرب الجديدة، وأبيس 8)، بالإضافة إلى قوافل متمركزة بأربعة نقاط بالحضرة والمعمورة والدخيلة والعامرية تعمل 7 أيام أسبوعيا من 9 صباحا وحتى 5 مساء، وتستهدف إجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الأربعة.