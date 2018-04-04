ديربي الغضب «سلبي»

تعادل ميلان وجاره اللدود انتر سلبيا في( ديربي الغضب) ،اليوم الأربعاء ،في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن فوز بينفينتو على ضيفه فيرونا 3 / صفر، وتورينو على ضيفه كروتوني 4 / 1، في حين تعادل كييفو مع ضيفه ساسولو 1 / 1.

بتلك النتيجة، ظل إنتر في المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، برصيد 59 نقطة، في حين بقي ميلان في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، برصيد 51 نقطة.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة إنتر، الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة، وصادف نجمه ماورو إيكاردي سوء حظ بالغ، بعدما ألغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يهدر فرصتين مؤكدتين في الشوط الثاني.

يذكر أن هذا هو التعادل السلبي الأول بين الفريقين في المسابقة منذ 19 نيسان/أبريل عام 2015.

وحافظ بينفينتو على آماله الضئيلة في الاستمرار بالبطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / صفر على ضيفه فيرونا في وقت سابق اليوم.

ارتفع رصيد بينفينتو، الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم، إلى 13 نقطة ولكنه ظل قابعا في مؤخرة ترتيب المسابقة، بفارق تسع نقاط خلف فيرونا، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

افتتح جايتانو ليتيزيا التسجيل لبينفينتو في الدقيقة 25، قبل أن يضيف المالي شيخ دياباتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و84.

وعلى ملعب (سان سيرو)، بدأت المباراة بهجوم من جانب إنتر في ظل حذر دفاعي من قبل لاعبي ميلان، وشهدت الدقيقة التاسعة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، الذي صوب من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

أضاع أنطونيو فرصة افتتاح التسجيل لإنتر في الدقيقة 18، بعدما سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان على مرتين.

لم تمر سوى دقيقة واحدة حتى سدد بروزوفيتش من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن.

على عكس سير اللعب، أضاع ريكاردو مونتوليفو فرصة مؤكدة لميلان في الدقيقة 21، بعدما سدد ضربة رأس رائعة من متابعة لركلة حرة نفذها هاكن كالهانجولو عرضية من الناحية اليسرى، لكن سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر أبعد الكرة باقتدار.

جاء رد إنتر سريعا، حيث سدد ماورو إيكاردي من خارج المنطقة في الدقيقة 25، لكن دوناروما أمسك الكرة بثبات، قبل أن يضيع باتريك كوتروني فرصة لميلان في الدقيقة 27، بعدما سدد تصويبة ضعيفة من داخل المنطقة في يد الحارس السلوفيني.

أهدر إيفان بيريسيتش فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لإنتر في الدقيقة 28، عندما تلقى تمريرة أمامية، انفرد على إثرها بالمرمى مستغلا سوء تمركز دفاع ميلان، لكنه سدد من داخل المنطقة تصويبة ضعيفة لتذهب الكرة إلى أحضان دوناروما.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل إنتر الأكثر استحواذا على الكرة.

جاءت الدقيقة 38 لتشهد هدفا لإنتر عن طريق ماورو إيكاري قام باحتسابه حكم المباراة، لكنه سرعان ما قرر إلغائه بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد التي أثبتت وقوع اللاعب الأرجنتيني في مصيدة التسلل قبل تسجيله الهدف.

حاول ميلان خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد خيسوس سوسو من خارج المنطقة في الدقيقة 45، لكن بيريسيتش أبعد الكرة برأسه إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف.

عاد إنتر للسيطرة على مجريات المباراة مع بداية الشوط الثاني، حيث مرر بيريسيتش كرة عرضية من الناحية اليسرى، لكن الكرة اصطدمت في العارضة قبل أن يبعدها دفاع ميلان عن المنطقة الخطرة في الدقيقة 47.

تخلى ميلان عن حذره الدفاع، حيث سدد فرانك كيسي من داخل المنطقة في الدقيقة 49، لكن الكرة خرجت إلى ركلة مرمى، قبل أن يهدر كوتروني فرصة أخرى في الدقيقة 51، عندما تلقى تمريرة بينية ماكرة لينفرد بالمرمى، لكنه وضع الكرة برعونة في جسد هاندانوفيتش، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل.

أهدر إيكاردي فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 56، عندما تلقى بيريسيتش الكرة داخل المنطقة، ليرسل تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى إلى المهاجم الأرجنتيني، الخالي من الرقابة، الذي سدد دون مضايقة من أحد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن وسط دهشة الجميع.

واصل كيسي تسديداته غير المتقنة، حيث صوب كرة من داخل المنطقة في الدقيقة 60 لكنها علت العارضة بقليل، قبل أن يتابع زميله جياكومو بينافنتورا كرة عرضية من اليمين في الدقيقة 64، ليسدد ضربة رأس، لكن ميلان سكرينيار مدافع إنتر أبعد الكرة عن المنطقة الخطرة.

رد إنتر بهجمة سريعة في الدقيقة 65، حيث تلقى بيريسيتش تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، ثم ارسل تمريرة عرضية زاحفة من اليسار، لكن دوناروما أبعدها بقبضة يده، لتتهيأ الكرة أمام روبيرتو جاليارديني، الذي سدد مباشرة ولكنه وضعها بعيدة تماما عن المرمى.

أحرز كوتروني هدفا لميلان في الدقيقة 68، لكنه تم إلغائه بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.

أجرى ميلان تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 69 بنزول نيكولا كالينيتش ومانويل لوكاتيللي بدلا من كوتروني ومونتوليفو، ليرد إنتر بتبديلين أيضا بنزول بورخا فاليرو وإيدير بدلا من رافينا وكاندريفا في الدقيقتين 72 و77.

ودفع ميلان بتبديله الثالث (الأخير) في الدقيقة 80 بنزول فابيو بوريني بدلا من بونافنتورا.

عاد سوء الحظ ليلازم إيكاردي مرة أخرى، بعدما حرمه من قيادة إنتر للحصول على النقاط الثلاث في الوقت القاتل.

وتابع لاعب إنتر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى مرت من الجميع، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن مباشرة في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بدون أهداف.