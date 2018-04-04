رئيس البرلمان العراقي: نتيجة الانتخابات المصرية تعبر عن إرادة شعبية

هنأ رئيس البرلمان العراقي، سليم الجابوري، مجلس النواب قيادة وأعضاء البرلمان، بالعرس الديمقراطي الذي شهدته مصر ممثلا في الانتخابات الرئاسية 2018، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتولى مقاليد البلاد لفترة رئاسية ثانية



جاء ذلك خلال مأدبة العشاء التي نظمها ائتلاف «دعم مصر» برئاسة المهندس محمد السويدى، بأحد الفنادق، بحضور علي عبد العال رئيس البرلمان، وقيادات الائتلاف ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.



وأضاف الجبوري، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر، إنما تعبر عن إرادة شعبية لمرحلة قادمة تمثلت في إعادة انتخاب السيسي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة التي تقبل عليها مصر ستكون نماء وازدهار وارتقاء، ومد جسور التعاون مع المحيط العربي والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى التغلب على كافة الأزمات التي عانت منها الأمة العربية الفترة الماضية.