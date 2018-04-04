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قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن فريقه عانى من غيابات كثيرة بإيقاف خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاصة، لكن الفريق نجح في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "المقاصة فريق كبير، لكن سموحة قدم مباراة رائعة وحصد الثلاث نقاط، جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وأردف: "المقاصة تحدثت عن الهدف الملغي وأرجعت سبب الهزيمة إلى ذلك، لكن هذا الأمر عادي وطبيعي والأخطاء التحكيمية واردة في كل المباريات والدليل هدف البرتغال الملغي في شباك مصر".

وأشاد مدرب سموحة بناصر ماهر لاعبيه الفريق المعار من الأهلي: "ناصر لاعب صغير بعقلية لاعب كبير، يفكر بشكل أكثر من رائع وأدائه مميز للغاية، هو خليفة عبد الله السعيد".

وعلى جانب أخر أعلن عبد الرازق، عن تجديد عقدي الثنائي ياسر إبراهيم ورجب بكار، بعد جلسة جمعتهما بفرج عامر، رئيس النادي.

وأوضح: "ياسر ورجب قام بتجديد عقديهما لمدة 3 سنوات".

وأردف: "مجلس إدارة النادي لا يقف في طريق أي لاعب وهناك تقدير جيد لكل اللاعبين، وأي عروض تصل يتم مناقشاتها وفقا للمتطلبات الفنية والعروض المالية".