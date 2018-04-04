فاروق هريدي أول مصري يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للبولينج

أصبح فاروق هريدي، نائب رئيس الاتحاد المصري للبولينج، أول رئيس للاتحاد الأفريقي للعبة وذلك بعدما انتخب بالتزكية خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد والذى عقد اليوم الأربعاء بالقاهرة.



وفازت كيلى كاسيل رئيس اتحاد اللعبة في جنوب أفريقيا ،بمنصب نائب رئيس الاتحاد فيما وقع الاختيار على كل من خالد مزيو رئيس الاتحاد التونسي وعلى حسن جميل رئيس الاتحاد الصومالي وعبد الحميد جمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولينج لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي.



كما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الجديد اختيار القاهرة مقرا دائما للاتحاد.



وكان الشيخ طلال الصباح ،رئيس الاتحاد الدولي للبولينج، كلف هريدي بتأسيس الاتحاد الأفريقي للعبة والدعوة لعقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد.



وسبق لهريدي أن فاز بمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوى خمس مرات متتالية آخرها الدورة الحالية.