سفير ألمانيا يوجه الشكر للأهلي لاستضافة البطولة الدبلوماسية

وجّه يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا في القاهرة الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا على سعادته بإعلان بداية البطولة الدبلوماسية، التي ينظمها الأهلي لتوطيد العلاقات بين السفارة الألمانية والنادي الأهلي، وجميع السفارات.

وقال السفير الألماني: "دعونا ندعو لـ”بيبو” بالشفاء العاجل، ونتمنى عودته معافى".

وأوضح أن الفرق تضم دبلوماسيين، وموظفين، وأفرادًا يعيشون في مصر، وكذلك المشاهدين مرحب بهم لتشجيع الفرق المشاركة، من أجل نجاح البطولة.

وأضاف: "لأول مرة سيكون لدينا فرق نسائية، وكانت ألمانيا توجت العام الماضي بالبطولة، وتاريخ ألمانيا في مصر يحتاج إلى بعض الفصول الأخرى، مصر واجهت ألمانيا في عام 1952، ومصر تمكنت من الفوز 2-1".

وأتم :"نحن هنا اليوم لافتتاح هذا البطولة، وأنتظر الفرق التي ستواجه زملائي. دعوني أختتم كلامي لشكر الأهلي ورعاة البطولة على كل هذا المجهود".