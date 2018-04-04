رئيس «القابضة للغزل»: يجب الاهتمام بالصناعة لما توفره من عائد مادي وفرص عمل

قال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الفترة الماضية شهدت تأسيس للبنية التحتية والمشروعات التنموية؛ للنهوض باقتصاد الدولة المصرية، متابعًا أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جميع طوائف الشعب لاستكمال البناء والتنمية.



وأضاف «مصطفى» في لقائه ببرنامج «مساء «dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الثلاثاء، أنه يجب الاهتمام بالصناعة المصرية لما توفره من عائد مادي على المدى البعيد وخلق فرص عمل للشباب، متابعًا: «البناء سينتهي في يوم من الأيام، لكن الصناعة مستمرة على المدى البعيد ولن تنتهي».



وتابع أنه يجب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنشاط الاقتصادي غير الرسمي، مشيرًا إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحفيز أصحاب المشروعات الخاصة من خلال طرح «شهادة أمان»؛ لضم أصحاب القطاع الخاص لاقتصاد الدولة.



وشدد على ضرورة الاهتمام بالزراعة والفلاح والمحاصيل الاستراتيجية في الفترة المقبلة، وأهمية دخول الماكينات الزراعية في مرحلة جمع المحاصيل وأعمال الفلاحة، لافتًا إلى ازدهار زراعة القطن في الفترة الأخيرة.