«مستأنف الدقي» تؤيد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات في قضية «شيكات محمد فؤاد»

قضت محكمة مستأنف الدقي، غيابيا بتأييد حكم حبس الفنان تامر عبد المنعم، على 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وطارق حمودة، وبحضور عمرو عماد وكيل نيابة الدقي، وسكرتارية محمود صابر ومدحت فرغلي.

ورفضت المحكمة استئناف «عبد المنعم» الذي قدمه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وغاب المتهم تامر عبد المنعم، ودفاعه عن حضور الجلسة فيما حضر محامي الفنان محمد فؤاد، والذي طالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم لعدم تسديد «عبد المنعم» الشيكات لموكله.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار يوسف الريفي، وسكرتارية مصطفى رشدي، قضت بمعاقبة الفنان تامر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وعقب صدور الحكم، أقام محامي «عبد المنعم»، استئنافًا على الحكم بعد دفع الكفالة التي قررتها المحكمة.

وتقدم محامي الفنان محمد فؤاد، ببلاغًا حمل رقم 11233 لسنة 2017 جنح الدقي، ضد تامر محمد عبد المنعم، ذكر فيه أنه في 25 يونيو الماضي، قام المدعي عليه بتحرير شيك حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه لموكله، لكن البنك رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي.

وأضاف البلاغ أن المدعي عليه «تامر عبد المنعم»، اتفق مع «فؤاد»، على أن يقوم بتمثيل عمل فني مسلسل تلفزيوني «الضاهر»، وتم تحرير عقد اتفاق مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، ولكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه، وذلك بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأصدر «عبد المنعم» بيانا للرد على الحكم، ذكر فيه: «في يوم 11 يناير الماضي حدث صلح بين الطرفين بحضور النجم عمرو دياب والمنتج تامر مرسي ورجل الأعمال شريف خالد والدكتور يحيى البستاني واللواء محمد الزياتي، وتعهد الطرفان بالتنازل عن القصايا كافة، وهذا ما فعلته، ووعد فؤاد أيضًا بفعله، ولكنه خالف العهود ولم يتنازل، وبالتالي عقدت جلسة جنح الدقي في موعدها 8 فبراير الجاري دون حضور دفاعي وبالتالي صدر حُكم بالحبس 3 سنوات ضدي».