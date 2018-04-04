مصر تعزي موريتانيا في ضحية قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موريتانيا الشقيق في ضحية هجوم ميليشيات «انتي بالاكا»، بمنطقة تبعد 60 كيلو متر عن شمال شرقي مدينة «بامباري» بإفريقيا الوسطى، والذي استهدف قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل عنصر موريتاني من قوات حفظ السلام، وإصابة 11 آخرين.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب موريتانيا الشقيق في تلك المحنة، وتقديرها البالغ للتضحيات التي تبذلها قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.