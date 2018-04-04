قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات وتحديث مزلقانات السكة الحديد بحلول عام 2022.



وأضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الثلاثاء، أن وزارة النقل أصدرت في بيان لها منذ 8 شهور يوضح ميزانية تطوير هيئة السكة الحديد والتي تبلغ 45 مليون جنيه، موضحًا أن سبب زيادة الميزانية 10ملايين جنيه لتصل لـ55 مليون جنيه، يرجع لارتفاع أسعار قطع الغيار والسولار وتعويم الجنيه المصري.



وأوضح أن ميزانية تطوير هيئة السكة الحديد تعتمد على الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر القطارات وميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تطبق الأسعار الجديدة للتذاكر حتى الآن وستراعي البعد الاجتماعي في تطبيقها.



