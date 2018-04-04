الأربعاء 4 أبريل 2018 12:36 م القاهرة القاهرة 24.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

إحداثيات الهدف الثاني .. ارتفاع رونالدو وصل إلى العارضة

رائد سمير
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 12:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 12:36 م

أوضح الوضع التشريحي لجسم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو في هدفه الثاني بمرمى حارس يوفنتوس، جيانلويجي بوفون بالأمس إقترابه من إرتفاع العارضة.

 

وأثبتت إحداثيات الهدف إرتفاع جسم كريستيانو رونالدو عن الأرض بمقدار 4.63 قدم "متر و41 سنتيمتر"، فيما بلغ إرتفاع قدمه عند تسديد الكرة 7.81 قدم "2 متر و38 سنتيمتر"، أي أقل بـ18 سنتيمتر عن العارضة.

 

يُذكر أن نادي ريال مدريد كان قد تغلب بثلاثية نظيفة على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الأولمبي بتورينو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك