أوضح الوضع التشريحي لجسم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو في هدفه الثاني بمرمى حارس يوفنتوس، جيانلويجي بوفون بالأمس إقترابه من إرتفاع العارضة.

وأثبتت إحداثيات الهدف إرتفاع جسم كريستيانو رونالدو عن الأرض بمقدار 4.63 قدم "متر و41 سنتيمتر"، فيما بلغ إرتفاع قدمه عند تسديد الكرة 7.81 قدم "2 متر و38 سنتيمتر"، أي أقل بـ18 سنتيمتر عن العارضة.

يُذكر أن نادي ريال مدريد كان قد تغلب بثلاثية نظيفة على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الأولمبي بتورينو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.