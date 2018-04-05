أبوتريكة : خروج صلاح خفف الضغط على لاعبي السيتي

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قال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق أن خروج نجم ليفربول محمد صلاح خفف الضغط الذي لاعبي مانشستر سيتي.

وأكمل نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق أن بعد خروج صلاح تغيرت استراتيجية الريدز من الحالة الهجومية الذي قاموا بعا في الشوط الأول إلى الحالة الدفاعية في الشوط الثاني بعد إصابة صلاح.

واختتم لاعب الأهلي السابق أن ليفربول قدم أداء جيد سواء الأساسين أو اللاعبين الذين تم مشاركتهم كبدلاء خلال المباراة.

وحقق ليفربول الفوز على المان سيتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقُيمت على ملعب " الأنفيلد روود".

وخرج نجم ليفربول محمد صلاح بعد مرور 12 دقيقة من أحداث الشوط الثاني بعد أن استدعى الطاقم الطبي لشعوره بألام على مستى الفخذ الأيسر الأمر الذي أجبره على عدم استمراره في المباراة ونزول بدلًا منه فينالدوم في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني.