صلاح يقود أحلام ليفربول أمام السيتي بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق الذي ستخوض مباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستُقام على ملعب : الأنفيلد روود".

ودخل محمد صلاح ضمن التكشسل الأساسي الذي يضم كل من : كاريوس، أليكساندر أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبتسون، ميلنر، هندرسون، أوكسيلد تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينو.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: مينيوليه ،كلاين، فينالدوم، مورينو، إتجر، سولانكي، ماسترسون.

في حين أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل فريقه التي ستخوض المباراة أمام الريذر حيث ضمت التشكيلة كل من: إيدرسون، والكر، كومباني، أوتاميندي،لابورت، فيرناندينيو، سيلفا، دي بروين، ساني،جوندوجان، جبريال خيسوس.

وعلى دكة الدبلاء كل من: برافو، دانيلو، ديلف، ستيرلنج، بيرناردو، زينشينكو.