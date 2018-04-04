قادة تركيا وروسيا وإيران يعتزمون تعزيز الجهود لحل الأزمة السورية

أكد قادة كل من تركيا وروسيا وإيران بعد قمتهم، اليوم الأربعاء، في أنقرة على تعزيز الجهود لحل الأزمة السورية.

وفي كلمته أمام مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده «تدرك مسؤولياتها في سوريا وستنفذها بأقصى درجات الحذر».

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «البعض يريد أن تبقى المنظمات الإرهابية في المنطقة لخدمة مصالحهم»، مشددا على أن «الأزمة السورية لا يمكن حلها بالطرق العسكرية».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن: «الدول الثلاثة أكدت على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة وهيبتها»، مضيفا: «أولويتنا هي التركيز على الحل السياسي والحوار الشامل الذي يضم كل السوريين».