«روكيت لاب» تطلق أول رحلة تجارية إلى الفضاء الشهر الجاري

تخطط شركة الفضاء «روكيت لاب» لإطلاق أول رحلة تجارية كاملة هذا الشهر.



ومن المقرر أن ينطلق صاروخ يبلغ طوله 17 مترا من منصة إطلاق في شبه جزيرة ماهيا في جزيرة نورث آيلاند بنيوزيلندا، وذلك ابتداء من يوم 20 أبريل، حسبما ذكرت الشركة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء.



وقال بيتر بيك، مؤسس «روكيت لاب» ورئيسها التنفيذي، في بيان: "يمكن أن يكون لدينا حمولات إلى المدار كل 72 ساعة.. وهذا التكرار مهم للغاية بالنسبة لسوق الأقمار الاصطناعية الصغيرة".



وتأتي هذه المهمة بعد رحلة تجريبية لصاروخ أطلق في يناير، ووصل إلى مداره ووضع ثلاثة أقمار صناعية تجارية صغيرة في الفضاء.