قتيل و3 مصابين جراء حريق في مركز تجاري في موسكو

أفاد تقرير إخباري روسي بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء حريق بمركز تجاري في موسكو.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الطوارئ الروسية أن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة من رجال الإنقاذ جراء حريق مركز "بيرسيوس للأطفال" التجاري في العاصمة موسكو. وتمت السيطرة على الحريق سريعا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيليا دينيسوف :"لقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في مركز بيرسيوس بالكامل، لكن الحريق أسفر عن مقتل شخص واحد يعمل في المركز التجاري، كما أصيب ثلاثة من رجال الإطفاء.

وكانت الوزارة أعلنت أنها أجلت أكثر من مئة شخص من المركز فور اندلاع النار فيه.

كان حريق اندلع في مركز تسوق غرب سيبيريا نهاية الشهر الماضي، وأودى بحياة أكثر من 60 شخصا، أكثر من 40 منهم أطفال.