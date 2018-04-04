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«ترامب»: سأتخذ موقفا قويا بشأن الهجرة اليوم

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 1:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 1:56 م

 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتزامه اتخاذ موقف قوي، بشأن الهجرة، اليوم الأربعاء، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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