«ترامب»: سأتخذ موقفا قويا بشأن الهجرة اليوم

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتزامه اتخاذ موقف قوي، بشأن الهجرة، اليوم الأربعاء، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.