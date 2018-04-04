«ترامب»: سأتخذ موقفا قويا بشأن الهجرة اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتزامه اتخاذ موقف قوي، بشأن الهجرة، اليوم الأربعاء، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.