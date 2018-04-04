«عماد الدين»: لون موحد لجميع الوحدات الصحية بمنظومة التأمين الجديدة

• وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفيات النصر وبورسعيد العسكري

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفيات النصر للتأمين الصحي وبورسعيد العسكري ووحدة طب المناخ.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان السيد وزير الصحة والسكان والسيد محافظ بورسعيد تفقدا وحدة رعاية أولية طب المناخ، والتي تتكون من أرضي وعلوي و يتم تطويرها بتكلفة حوالي 8 مليون و800 ألف جنيه، حيث أنشئت عام 1936، لافتا إلى أن وزير الصحة وجه بكود لون واحد موحد لجميع الوحدات الطبية الموجودة بمنظومة التامين الصحي الجديدة.

كما تفقدا أعمال التطوير والانشاء لمستشفى النصر للتأمين الصحي والمتخصصة في أورام الأطفال، بالإضافة الى مستشفى بورسعيد العسكري، حيث تم عرض امكانيات المستشفى من حيث الأجهزة الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية، وماتقدمة المستشفى من خدمات طبية.

وأشار إلى تطوير ورفع كفاءة 22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة جديدة، فضلاً عن وجود 11 مستشفى، وذلك تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.