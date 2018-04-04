أكد دييجو جودين قائد المنتخب الأوروجواياني ومدافع أتلتيكو مدريد، أن فريقه عازم على حصد بطولة كأس العالم المقبلة، مُشيراً إلى أن التركيز سيكون أولاً على مواجهة المنتخب المصري.

وسيواجه المنتخب الأوروجواياني في إفتتاح مبارياته بكأس العالم المقبل، نظيره المصري، قبل مواجهة البلد المضيف في ثاني مبارياته، على أن يصطدم بالمنتخب السعودي في ختام لقاءاته بالمجموعة الأولى.

وقال جودين خلال تصريحاته للإذاعة الأوروجويانية : "نحلم بالتتويج بكأس العالم وهو هدف جميع لاعبينا، ولكن علينا الحذر وأخذ البطولة خطوة بخطوة، فهدفنا حالياً هو الفوز على المنتخب المصري أولاً".

وأضاف: "البدايات مهمة، وهي التي ستحدد بقية مشوارنا بالبطولة، ومصر لديها منتخب قوي وسنحترمه كثيراً، فضلاً عن إمتلاكهم مدرب رائع ولاعب يتوهج حالياً في سماء الدوري الإنجليزي وهو محمد صلاح".

وعن مواجهة دفاع أوروجواي للجناح محمد صلاح، علّق جودين قائلاً :"علينا أن نحسن التعامل معه جيداً، لا أتذكر أنني واجهت صلاح من قبل، لكنه مهاجم عظيم ورائع، وتسجيله للكثير من الأهداف يعكس مدى ثقته بنفسه وأهميته لفريقه".

وأتم :"على كل حال مصر ليست صلاح فقط، ففريقها يلعب كرة جماعية، حيث أنهم متماسكين ولديهم القدرة على التعامل البدني، هيكتور كوبر جعلهم منضبطين وملتزمين، ولا استطيع القول بأن مواجهة روسيا بإعتبارها صاحب الأرض أقوى من مباراتنا أمام مصر".